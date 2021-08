Cocenti sconfitte ? Trionfo olimpico | ringraziamo ancora Travaglio | dopo la ridicola gufata

(Di lunedì 2 agosto 2021) Forse, per il doppiodi ieri alle Olimpiadi, per quella che potrebbe essere la pagina più bella nella storia dello sport italiano, dobbiamo rivolgere un ironico grazie al "gufo" Marco. Già, nostro malgrado ci tocca tornare a parlare di Marco Manetta, del direttore del Fatto Quotidiano impegnatissimo a tifare contro l'Italia nel terrore che le eventuali vittorie possano essere medaglie per l'odiatissimo Mario Draghi. Certo, un discreto delirio, ma tant'è. Già ad Euro 2020,si spese nel dire che avevamo vinto contro delle squadrette, che insomma eravamo mezze pippe. E, le articolesse in ...

Advertising

ricpuglisi : Coincidenze? Non credo. - DANI56 : RT @Libero_official: Il 29 luglio, il 'Fatto Quotidiano' parlava di 'cocenti sconfitte' azzurre a #Tokyo2020. Tutto falso, anche prima di #… - storico900 : RT @Libero_official: Il 29 luglio, il 'Fatto Quotidiano' parlava di 'cocenti sconfitte' azzurre a #Tokyo2020. Tutto falso, anche prima di #… - sciltian : RT @ricpuglisi: Coincidenze? Non credo. - Jjuventushare : RT @liviozeta67: Agli Europei tifava contro l'Italia. Alle Olimpiadi sottolineava le nostre cocenti sconfitte. Spero di stargli sul cazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cocenti sconfitte

Il Fatto Quotidiano

Scrivevano pochi giorni fa al sito del Fatto che "dovevamo stupire il mondo ma siamo stupiti dalle"; a casa Gazzetta si storceva il naso per inammissibile carenza di ori. Allo ..."Dovevamo stupire il mondo e invece siamo sorpresi per le", aveva sentenziato uno sfortunato Leonardo Coen sul giornale di Travaglio, mentre Marione, integralista al pari di Marco, ...Il doppio oro olimpico, con Marcell Jacobs nei 100 metri e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, è l'incarnazione di una leggendaria vittoria per i colori ...Purtroppo abbiamo vinto. Uso apposta la prima persona plurale per recuperare spiccioli di passione patriottica, severamente proibita dal gruppetto di capalbiesi che proprio non ce la fanno a sopportar ...