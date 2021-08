Tokyo 2020, vela: Tita-Banti primi nel Nacra 17, è medaglia sicura (Di domenica 1 agosto 2021) Ruggero Tita e Caterina Banti guidano la classifica nel Nacra 17 di vela e sono medaglia sicura. Con un primo e due secondi posti nelle ultime tre regate prima della medal race, gli azzurri hanno aumentato il vantaggio sugli inseguitori in classifica generale: Tita-Banti ora guidano la classifica con 23 punti davanti ai britannici Gimson-Burnet (35 punti) e ai tedeschi Kohloff-Stuhlemmer (47 punti). I due azzurri anche se dovessero arrivare ultimi nella medal race chiuderebbero a quota 45 punti, comunque almeno al secondo posto, d’argento. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 1 agosto 2021) Ruggeroe Caterinaguidano la classifica nel17 die sono. Con un primo e due secondi posti nelle ultime tre regate prima della medal race, gli azzurri hanno aumentato il vantaggio sugli inseguitori in classifica generale:ora guidano la classifica con 23 punti davanti ai britannici Gimson-Burnet (35 punti) e ai tedeschi Kohloff-Stuhlemmer (47 punti). I due azzurri anche se dovessero arrivare ultimi nella medal race chiuderebbero a quota 45 punti, comunque almeno al secondo posto, d’argento. Funweek.

