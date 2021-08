Olimpiadi, l’Italia è oro: più veloci e più in alto di tutti. Jacobs vince la finale dei 100 metri, Tamberi domina il salto in alto (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago -A Tokyo succede l’inimmaginabile nell’atletica: per un’Italia semplicemente stratosferica, arrivano due ori nell’arco di un quarto d’ora nel salto in alto con Gianmarco Tamberi e addirittura nei 100 metri con Lamont Marcell Jacobs. Il primo vince saltando 2.37 metri ex equo col qatariota Barshim. Il secondo domina la finale davanti allo statunitense Kerley e il canadese De Grasse. Olimpiadi, l’oro di Jacobs Il ragazzo di mamma italiana e papà texano (è nato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 1 agosto 2021) Tokyo, 1 ago -A Tokyo succede l’inimmaginabile nell’atletica: per un’Italia semplicemente stratosferica, arrivano due ori nell’arco di un quarto d’ora nel sincon Gianmarcoe addirittura nei 100con Lamont Marcell. Il primosaltando 2.37ex equo col qatariota Barshim. Il secondoladavanti allo statunitense Kerley e il canadese De Grasse., l’oro diIl ragazzo di mamma italiana e papà texano (è nato ...

matteorenzi : E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di… - LiaCapizzi : C'è chi si è alzato in piedi urlando all'impazzata per la tripla di Polonara del +6 (a 3' dalla sirena) e chi mente… - sole24ore : #Tamberi e #Jacobs, con due ori a pochi istanti l’uno dall’altro, l’#Italia torna in medaglia alle #Olimpiadi dopo… - SIPARISipari : RT @matteorenzi: E adesso anche Jacobs! Che domenica storica: oro nei 100 metri per la prima volta. Una pagina di storia, lacrime di orgogl… - emamarro : RT @Up_78erailmio: L'Italia vince un europeo di calcio, il salto in alto e i 100 fottuti metri piani alle Olimpiadi nel giro di pochi giorn… -

