Olimpiadi 2020: Tom Daley fa l’uncinetto durante la finale di tuffi femminile (video) (Di domenica 1 agosto 2021) Il campione Olimpico Tom Daley ha l'hobby dell'uncinetto: durante la finale di tuffi femminile alle Olimpiadi 2020 ha alleggerito la tensione dando vita a una delle sue numerose creazioni. Tom Daley è stato sorpreso a fare l'uncinetto sugli spalti della piscina delle Olimpiadi 2020: il campione olimpico britannico in questi giorni ha fatto ricorso al suo hobby per allentare la tensione e preparare un porta medaglia, dove conservare l'oro vinto nella specialità dei tuffi sincronizzati dai 10 metri. A Tokyo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 1 agosto 2021) Il campione Olimpico Tomha l'hobby dell'uncinetto:ladialleha alleggerito la tensione dando vita a una delle sue numerose creazioni. Tomè stato sorpreso a fare l'uncinetto sugli spalti della piscina delle: il campione olimpico britannico in questi giorni ha fatto ricorso al suo hobby per allentare la tensione e preparare un porta medaglia, dove conservare l'oro vinto nella specialità deisincronizzati dai 10 metri. A Tokyo ...

