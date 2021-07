Vaccini, 16 milioni senza neanche una dose. Il terreno di caccia della variante Delta (Di sabato 31 luglio 2021) Sono oltre 16 milioni in Italia le persone non vaccinate. In particolare, il report del governo registra 16.012.959 italiani che non hanno avuto né la prima né la seconda dose di vaccino anti-Covid. Le percentuali più alte di mancate adesioni si riscontrano nelle fasce più giovani ma, considerato il ritmo delle prenotazioni, il motivo è legato al fatto che sono quelle per cui la possibilità di ricevere la vaccinazione è arrivata più tardi. della platea di non ancora immunizzati fanno parte quelli che non possono vaccinarsi per motivi di salute e naturalmente chi ha solo prenotato la prima dose; una parte si è invece ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 31 luglio 2021) Sono oltre 16in Italia le persone non vaccinate. In particolare, il report del governo registra 16.012.959 italiani che non hanno avuto né la prima né la secondadi vaccino anti-Covid. Le percentuali più alte di mancate adesioni si riscontrano nelle fasce più giovani ma, considerato il ritmo delle prenotazioni, il motivo è legato al fatto che sono quelle per cui la possibilità di ricevere la vaccinazione è arrivata più tardi.platea di non ancora immunizzati fanno parte quelli che non possono vaccinarsi per motivi di salute e naturalmente chi ha solo prenotato la prima; una parte si è invece ...

