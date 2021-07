Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critiche dei magistrati? Ingenerose” (Di sabato 31 luglio 2021) “La posta in gioco era molto alta, e questo si avvertiva in ogni richiesta di modifica, anche di una virgola: la partita politica si preoccupava delle proprie bandierine, ignorando i contenuti della legge”. Come se la sua Riforma non fosse finita nel mirino – tra i tanti – del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, del presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia e dell’ex procuratore di Torino e Palermo Gian Carlo Caselli, la ministra della giustizia Marta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) “La posta in gioco era molto alta, e questo si avvertiva in ogni richiesta di modifica, anche di una virgola: la partitasi preoccupava delle proprie, ignorando ilegge”. Come se la suanon fosse finita nel mirino – tra i tanti – del procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho, del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, del presidente dell’Associazione nazionaleGiuseppe Santalucia e dell’ex procuratore di Torino e Palermo Gian Carlo Caselli, la ministraMarta ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Le mie dichiarazioni alla stampa a seguito del consiglio dei ministri di oggi sulla riforma della giustizia - meb : La riforma Bonafede è finalmente archiviata e con lei una visione giustizialista. Torna la #giustizia. Il mio inter… - La7tv : #inonda Nicola Gratteri sulla riforma della giustizia: 'La Ministra Cartabia fino a poco tempo fa faceva la Profess… - G_B0TTAZZI : RT @donvaccarelli: La riforma della giustizia che non c’è secondo @ferrarailgrasso. E che servirebbe come l’aria - fattoquotidiano : Riforma giustizia, l’autodifesa della Cartabia: “La politica si è occupata di bandierine, non dei contenuti. Critic… -