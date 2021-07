Ranica | incidente tra auto e moto | una vittima e diversi feriti

(Di sabato 31 luglio 2021). Drammaticonel pomeriggio di sabato 31 luglio in via Marconi, lungo la vecchia provinciale della Valle Seriana: qui un’e unasi sono scontrate, provocando la morte del conducente a bordo della due ruote, una Ducati rossa. Altre tre persone sono rimaste ferite: le loro condizioni, al momento, sono giudicate serie. La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 15,40. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e l’medica, oltre ai carabinieri del comando provinciale e la Polizia Stradale di Bergamo che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, a quanto pare ...

Bruttoin via Martinella, oggi 9 aprile alle 17.30. Un ragazzo di 16 anni di Seriate è ... Al volante dell'auto c'era un 73enne di, che racconta di avere regolarmente messo la freccia ...Bergamo - Tragico incidente, oggi, verso le 15.30, in via Marconi, a Ranica, in provincia di Bergamo. Un motociclista è morto sul colpo dopo essersi scontrato con un'auto. Nello schianto sarebbero ...Lo schianto sulla vecchia provinciale per la Valle Seriana, di fronte al Bar Marconi. La fidanzata della vittima corre sul posto e ha un malore ...