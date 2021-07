Acqua: rubinetti a secco per 400mila abitanti dell’area fiorentina dal 9 all’11 agosto. Si rinnova la rete (Di sabato 31 luglio 2021) Dalle ore 24.00 di Lunedì 9 agosto l’interruzione del tratto di condotta dell’Autostrada dell’Acqua che corre su viale Lavagnini e viale Matteotti comporterà una forte riduzione della risorsa disponibile sui Comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci. Sul Comune di Firenze si prevedono forti abbassamenti di pressione sulle zone del Sodo, Novoli, Cascine, Rifredi. Motivo? Il cantiere per la posa della nuova Autostrada dell’Acqua L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) Dalle ore 24.00 di Lunedì 9l’interruzione del tratto di condotta dell’Autostrada dell’che corre su viale Lavagnini e viale Matteotti comporterà una forte riduzione della risorsa disponibile sui Comuni di Firenze, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Scandicci. Sul Comune di Firenze si prevedono forti abbassamenti di pressione sulle zone del Sodo, Novoli, Cascine, Rifredi. Motivo? Il cantiere per la posa della nuova Autostrada dell’L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Acqua: rubinetti a secco per 400mila abitanti dell’area fiorentina dal 9 all’11 agosto. Si rinnova la rete - Nazione_Prato : Rubinetti a secco: è già scattata l’allerta Prato si prepara a tre giorni senza acqua - T0cac0caN2 : @bierre7 Ti aspetto in Puglia, dai rubinetti esce acqua calda anche se apri la fredda. Sembra di essere dentro un asciugacapelli - iltirreno : Per circa 36 ore, il 10 e l’11 agosto, circa 450.000 persone, a Firenze, Prato e Pistoia, si ritroveranno con i rub… - _Giamma65 : RT @bellalilli161: 'Migliaia di persone sono vissute senza amore, nemmeno uno senza acqua.' -W. H. Auden (non sprechiamo acqua solo perché… -

