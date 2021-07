Vince l’oro a Tokyo, poi la clamorosa accusa: “È un terrorista” (Di venerdì 30 luglio 2021) Javad Foroughi Vince l’oro a Tokyo e fa scoppiare un caso diplomatico internazionale: è accusato di essere un terrorista. Farebbe parte di un’organizzazione ritenuta terroristica dagli Stati Uniti Javad Foroughi. Un nome che sta facendo parecchio discutere in queste ore, al punto da far scoppiare un vero e proprio caso diplomatico internazionale. L’iraniano ha vinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 30 luglio 2021) Javad Foroughie fa scoppiare un caso diplomatico internazionale: èto di essere un. Farebbe parte di un’organizzazione ritenuta terroristica dagli Stati Uniti Javad Foroughi. Un nome che sta facendo parecchio discutere in queste ore, al punto da far scoppiare un vero e proprio caso diplomatico internazionale. L’iraniano ha vinto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Eurosport_IT : ANCORA ARGENTO ITALIA ?????? La Corea del Sud domina nella finale per l'oro e vince 45-26: bravi i nostri Montano, Cu… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - FBiasin : #Tokyo2020, #Judo 52kg: Uta #Abe vince l’oro. 66kg: Hifumi #Abe vince l’oro. Sorella e fratello, due ori in meno… - Rosaria09664593 : RT @paoloangeloRF: Djokovic, addio Slam dorato. In semifinale vince Zverev, l’oro olimpico resta un sogno - ariJDscott : RT @EmilioPonz: La nuotatrice sudafricana vince l’oro nei 200 rana, è incredula, poi guarda di nuovo il tabellone e si accorge di aver fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vince l’oro Djokovic, addio Slam dorato. In semifinale vince Zverev, l’oro olimpico resta un sogno La Stampa