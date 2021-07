Salgono incidenza da 41 a 58 e Rt nazionale da 1 | 26 a 1 | 57 | Lamorgese | ' I controlli saranno rafforzati'

Advertising

momentosera : #Covid, ricoveri in aumento e salgono incidenza e Rt. La elevata proporzione di soggetti giovani e asintomatici va… - infoitinterno : Covid, salgono Rt, incidenza e ricoveri - infoitinterno : Covid-19, monitoraggio Iss: salgono ancora l’Rt e l’incidenza dei casi - PugliaStream : Covid, salgono i contagi e il tasso Incidenza al 2,1% 248 nuovi casi - marghiadnsal : Mentre la variante Delta si diffonde, peggiora il quadro di #COVID19 in Italia. L'indice Rt a livello nazionale sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Salgono incidenza

Il Fatto Quotidiano

e in mensa? - VIDEO 30 lug 13:18 Covid,Rt e- VIDEO 30 lug 13:08 Costa: "Presto provvedimento per prezzo calmierato tamponi" 'Il commissario Figliuolo sta predisponendo un ...La fa salire l'e l'Rt in Italia. Nel periodo 6 - 20 luglio, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,57 (range 1,34 - 1,82), in forte aumento rispetto alla settimana precedente e sopra ...Secondo i dati del monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanita' venti Regioni sono rischio moderato mentre aumentano Rt e incidenza. Sale l'occupazione ospedali area medica soprattutto al sud: tutt ...Torna a superare quota 1.000 in un giorno i nuovi positivi al Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.043 i casi di contagi rilevati con i tamponi, che sono stati 42.282, per una incidenza d ...