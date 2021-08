Peacock, su Sky arriva la piattaforma streaming di NbcUniversal (Di venerdì 30 luglio 2021) Peacock Sky si “pavoneggia”. L’emittente satellitare ha annunciato che, entro la fine del 2021, renderà disponibile per i propri clienti europei e senza costi aggiuntivi i contenuti di Peacock, la piattaforma di streaming che fa parte del gruppo NbcUniversal (a sua volta divisione di Comcast). Il servizio, che interesserà una platea di quasi 20 milioni di abbonati, riguarderà anche l’Italia, oltre che il Regno Unito, l’Irlanda, la Germania, l’Austria e la Svizzera. L’accordo con Sky rappresenta la prima espansione internazionale di Peacock dal suo lancio negli Stati Uniti, avvenuto la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 luglio 2021)Sky si “pavoneggia”. L’emittente satellitare ha annunciato che, entro la fine del 2021, renderà disponibile per i propri clienti europei e senza costi aggiuntivi i contenuti di, ladiche fa parte del gruppo(a sua volta divisione di Comcast). Il servizio, che interesserà una platea di quasi 20 milioni di abbonati, riguarderà anche l’Italia, oltre che il Regno Unito, l’Irlanda, la Germania, l’Austria e la Svizzera. L’accordo con Sky rappresenta la prima espansione internazionale didal suo lancio negli Stati Uniti, avvenuto la ...

