Gualtieri pensa a un nuovo metrò ma è già in costruzione. Per il vicesindaco Calabrese: “Scopiazza il programma M5S del 2016” (Di giovedì 29 luglio 2021) “La sola cosa che fa è copiare il nostro programma, però quello del 2016”. Questo il pensiero del vicesindaco e assessore alla mobilità di Roma, Pietro Calabrese, in merito al piano di Roberto Gualtieri per la mobilità. Gualtieri annuncia il suo piano trasporti per Roma. Al primo posto c’è lo stop alla funivia Battistini-Casalotti che, però, è già stata finanziata dal Governo… “Questo è il candidato sindaco Gualtieri: distruggere progetti con iter avviati da anni per mera campagna elettorale. La solita storia ad ogni cambio di amministrazione, a danno dei cittadini. La sua ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) “La sola cosa che fa è copiare il nostro, però quello del”. Questo il pensiero dele assessore alla mobilità di Roma, Pietro, in merito al piano di Robertoper la mobilità.annuncia il suo piano trasporti per Roma. Al primo posto c’è lo stop alla funivia Battistini-Casalotti che, però, è già stata finanziata dal Governo… “Questo è il candidato sindaco: distruggere progetti con iter avviati da anni per mera campagna elettorale. La solita storia ad ogni cambio di amministrazione, a danno dei cittadini. La sua ...

MicK_ele : Questo è talmente Kompetente che pensa che il 37% di Michetti sia maggiore del 37% di Gualtieri. - LavoroLazio_com : Bordoni (LEGA) a Gualtieri: 'Roma a cui pensa il Pd è il centro e poco oltre' “Roma in 15 minuti solo se Gualtieri… - farabegoli_ : @lorepregliasco Per chi pensa che non possa arrivarci Calenda, siete voi stessi l’esempio con i commenti sotto ques… - pstgf : @AMDdamanna @virginiaraggi Eh si ci pensa Gualtieri, appena eletto camminera' sulle acque del Tevere e risolverà i… - GiorgioLenzo : @siceid @TosiniPietro @AndreaMarcucci @ItaliaViva @Azione_it Ormai punteranno tutto su Gualtieri. E poi sperano in… -