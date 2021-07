Covid, oltre 10mila nuovi casi in Giappone: mai così tanti da inizio pandemia. In Cina 2 casi a pechino dopo 6 mesi, isolata Nanchino (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre Tokyo, dove si stanno tenendo le Olimpiadi, si registra un nuovo record di contagi giornalieri, con 3.865 nuove infezioni confermate nelle ultime 24 ore, il coronavirus sta prendendo piede in tutto il Paese. I casi dell’ultima giornata in Giappone hanno superato la soglia dei 10mila, una cifra mai raggiunta dall’inizio della pandemia. E anche in Cina, seppur con altri numeri, il virus, spinto dalla variante Delta, torna a far preoccupare le autorità: si contano i primi due casi di trasmissione domestica in sei mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre Tokyo, dove si stanno tenendo le Olimpiadi, si registra un nuovo record di contagi giornalieri, con 3.865 nuove infezioni confermate nelle ultime 24 ore, il coronavirus sta prendendo piede in tutto il Paese. Idell’ultima giornata inhanno superato la soglia dei, una cifra mai raggiunta dall’della. E anche in, seppur con altri numeri, il virus, spinto dalla variante Delta, torna a far preoccupare le autorità: si contano i primi duedi trasmissione domestica in sei...

