Nainggolan Cagliari: ritorno molto vicino. L’intuizione dell’Inter (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si fa sempre più concreta l’ipotesi del ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari in prestito. L’escamotage dell’Inter Secondo L’Unione Sarda si fa sempre più concreta l’ipotesi del ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari in prestito. Questa opzione, infatti, eliminerebbe le difficoltà dell’Inter nel pagamento della buonuscita del belga, legato ai nerazzurri da un altro anno di contratto al termine del quale potrebbe diventare finalmente e definitivamente un giocatore rossoblù. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, come sottolinea il quotidiano, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Si fa sempre più concreta l’ipotesi deldi Radjaalin prestito. L’escamotageSecondo L’Unione Sarda si fa sempre più concreta l’ipotesi deldi Radjaalin prestito. Questa opzione, infatti, eliminerebbe le difficoltànel pagamento della buonuscita del belga, legato ai nerazzurri da un altro anno di contratto al termine del quale potrebbe diventare finalmente e definitivamente un giocatore rossoblù. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta, come sottolinea il quotidiano, ...

