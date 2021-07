Ronaldo | sorella ricoverata per covid | a ottobre lo defini’ “una frode”

(Di martedì 27 luglio 2021) Ansia per Cristiano. Ladel campione portoghese è stataperdopo aver contratto la polmonite In attesa di conoscere novità riguardo il suo futuro il campione della Juventus Cristianoè da poco arrivato in ritiro nella squadra di Massimiliano Allegri. Per il portoghese non è un momento semplice visto che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo sorella

Katia Aveiro , ladi Cristiano, è positiva al Covid ed è ricoverata in ospedale da venerdì. A renderlo noto è lei stessa, su Instagram, 'per rispetto verso chi mi segue - scrive - e si prende cura di ...Katia Aveiro,di Cristiano, è ricoverata in ospedale da venerdì, con sintomi legati al coronavirus. Lo ha reso noto la stessa Aveiro su Instagram: ' Per rispetto verso chi mi segue - scrive - e si ...Katia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo, è positiva al Covid ed è ricoverata in ospedale da venerdì. A renderlo noto è lei stessa, su Instagram, ...Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, è in ospedale a Madeira da qualche giorno a causa del Covid. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram. “A causa del maledetto virus mi è venuta la polmonite ...