Green pass in Italia dal 6 agosto, ma chi lo controlla? Ristoranti e teatri, i dubbi (Di venerdì 23 luglio 2021) Aspettiamo comunque il testo integrale che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale". Chi non si adegua rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro . Inoltre, in caso la violazione sia ripetuta per tre ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Aspettiamo comunque il testo integrale che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale". Chi non si adegua rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro . Inoltre, in caso la violazione sia ripetuta per tre ...

Advertising

borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - FrancoDIppolito : RT @TeatroeCritica: Dal 6 agosto per assistere a uno spettacolo teatrale, all'aperto o al chiuso, ci vorrà il #greenpass. Il #governo nella… - francep41485035 : @MarcoRizzoPC Di cosa dica questo nazista non ce ne frega nulla! Dicci cosa pensi tu del green pass!! -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass destra all'attacco, Meloni: 'Vaccino mia figlia? Neanche in catene' 'Grazie al buonsenso della Lega, il green pass non e' richiesto per i trasporti o per lavorare. E sono cambiati i criteri per il cambio di colore delle Regioni. Non sono risultati scontati, visto che si partiva da un modello (il green ...

I vigili urbani di Roma non fanno multe per il green pass? Col nuovo decreto, il Governo Draghi ha introdotto l'obbligo di green pass per molti luoghi in tutte le Regioni della penisola e anche per accedere a varie attività comuni, quali ristoranti al chiuso e altri luoghi di incontro sociale. La novità e la linea ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Covid: Renzi, ‘su green pass Salvini e Meloni in solitudine’ Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Il green pass è lo strumento per salvare tutti, ecco la solitudine di Salvini e Meloni, anche con qualche pezzo di sindacato: hanno detto no al green pass”. Lo ha detto ...

Campania, effetto Green pass: è subito boom di prenotazioni per il vaccino Si impennano in Campania le adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose del vaccino contro il covid19. «La media – spiega Massimo Bisogno, dell’Unità di Crisi regionale ...

'Grazie al buonsenso della Lega, ilnon e' richiesto per i trasporti o per lavorare. E sono cambiati i criteri per il cambio di colore delle Regioni. Non sono risultati scontati, visto che si partiva da un modello (il...Col nuovo decreto, il Governo Draghi ha introdotto l'obbligo diper molti luoghi in tutte le Regioni della penisola e anche per accedere a varie attività comuni, quali ristoranti al chiuso e altri luoghi di incontro sociale. La novità e la linea ...Roma, 23 lug (Adnkronos) – “Il green pass è lo strumento per salvare tutti, ecco la solitudine di Salvini e Meloni, anche con qualche pezzo di sindacato: hanno detto no al green pass”. Lo ha detto ...Si impennano in Campania le adesioni dei cittadini al portale per la somministrazione della prima dose del vaccino contro il covid19. «La media – spiega Massimo Bisogno, dell’Unità di Crisi regionale ...