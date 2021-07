Gevi Napoli Basket, coach Sacripanti prolunga fino al 2023 (Di venerdì 23 luglio 2021) Gevi Napoli Basket, Sacripanti prolunga fino al 2023: “Felice della stima ricevuta”. Grassi : “Piena fiducia nel nostro allenatore”. Si è tenuta oggi al PalaBarbuto la Conferenza stampa del Presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi e del coach Stefano Sacripanti nella quale è stato comunicato il prolungamento del contratto dell’Allenatore della Gevi fino al 2023. Ecco le dichiarazioni di ... Leggi su 2anews (Di venerdì 23 luglio 2021)al: “Felice della stima ricevuta”. Grassi : “Piena fiducia nel nostro allenatore”. Si è tenuta oggi al PalaBarbuto la Conferenza stampa del Presidente dellaFederico Grassi e delStefanonella quale è stato comunicato ilmento del contratto dell’Allenatore dellaal. Ecco le dichiarazioni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Gevi Napoli Il Napoli Basket affronta la serie A ... aveva promesso che dopo una stagione di assestamento avrebbe puntato a riportare Napoli nel basket ... La GeVi 2021/2022 comincia a prendere forma: " La scorsa stagione non eravamo i più forti ma siamo ...

Basket, Napoli: Sacripanti coach fino al 2023, arriva il rinnovo Stefano Sacripanti guiderà la Gevi Napoli fino al 2023. L'ufficialità è arrivata nel corso di una conferenza stampa al PalaBarbuto dove il coach della promozione in serie A è stato affiancato dal presidente del club, Federico ...

Monaldi sceglie la Givova Scafati: l'ex Gevi Napoli sarà il play titolare Il Mattino Federico Grassi: Se i leoni da tastiera hanno qualcosa da dire, vengano al palasport Il presidente di Gevi Napoli: Qualcuno scrive ancora di mancati pagamenti, ci critica per aver lasciato andare alcuni atleti….

LBA - Gevi Napoli, Grassi contesta critiche immeritate sui social Durante la conferenza stampa per il rinnovo di coach Pino Sacripanti sulla panchina della Gevi Napoli, forte reprimenda del presidente Federico Grassi prontamente raccolta dalla stampa presente. Ecco.

