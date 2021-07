Tokyo 2020, maratona femminile: al via Giovanna Epis (Di giovedì 22 luglio 2021) Nata a Venezia, quartiere Santa Marta, l’1 ottobre 1988, tesserata per il Gruppo Sportivo Carabinieri, Giovanna Epis può in qualche modo essere considerata figlia d’arte: il papà Roberto infatti è un podista amatoriale di buon livello, che vanta un personale di 2h51’ in maratona. Giovanna inizia a frequentare il mondo dell’atletica alle scuole medie, nella Società Venezia Runners Atletica Murano. Nel 2007 si trasferisce a Legnano, per vestire i colori del Gruppo Sportivo Forestale. Dal 2017 con l’approdo al Gruppo Sportivo dei Carabinieri, la sua guida tecnica viene assunta da Giorgio Rondelli, già allenatore di ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Nata a Venezia, quartiere Santa Marta, l’1 ottobre 1988, tesserata per il Gruppo Sportivo Carabinieri,può in qualche modo essere considerata figlia d’arte: il papà Roberto infatti è un podista amatoriale di buon livello, che vanta un personale di 2h51’ ininizia a frequentare il mondo dell’atletica alle scuole medie, nella Società Venezia Runners Atletica Murano. Nel 2007 si trasferisce a Legnano, per vestire i colori del Gruppo Sportivo Forestale. Dal 2017 con l’approdo al Gruppo Sportivo dei Carabinieri, la sua guida tecnica viene assunta da Giorgio Rondelli, già allenatore di ...

