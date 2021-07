Bomba in Rai, Antonella Clerici fa fuori Albano e Jasmine da The Voice Senior. Ecco chi li sostituisce e perché (Di sabato 17 luglio 2021) Rimpasto di giuria a The Voice Senior. Nella sua prossima stagione, il cui debutto è previsto per il mese di novembre, il talent show musicale condotto su Rai1 da Antonella Clerici avrà una new entry tra i coach: Orietta Berti entrerà nel cast del programma, in sostituzione di Albano e Jasmine Carrisi (che dunque non ci saranno più). Reduce dalla positiva esperienza del Festival di Sanremo e dalla rinnovata popolarità che ne è conseguita, la 78enne artista di Cavriago, come anticipato da TvBlog, sarà ancora protagonista su Rai1. A The Voice Senior, ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 luglio 2021) Rimpasto di giuria a The. Nella sua prossima stagione, il cui debutto è previsto per il mese di novembre, il talent show musicale condotto su Rai1 daavrà una new entry tra i coach: Orietta Berti entrerà nel cast del programma, in sostituzione diCarrisi (che dunque non ci saranno più). Reduce dalla positiva esperienza del Festival di Sanremo e dalla rinnovata popolarità che ne è conseguita, la 78enne artista di Cavriago, come anticipato da TvBlog, sarà ancora protagonista su Rai1. A The, ...

Advertising

MamolkcsMamol : RT @BuffagniRoberto: @MamolkcsMamol @GiuliaFiorent13 per riformare la Rai bomba al neutrone - BuffagniRoberto : @MamolkcsMamol @GiuliaFiorent13 per riformare la Rai bomba al neutrone - laportaborsetv : #nomine notizia bomba si abbatte su @FratellidItalia che resta fuori da #cdaRai: trombato Giampaolo Rossi, Lega e F… - battiatino : @GiovanniSestin1 Ma che rincoglionito di presentatore azzerbinata sta in #rai #vicaretti intervista il bomba #renzi… - Dario_VdA : E giù la marketta per il libro del Bomba... Servi col botto. Questo è il vero errore imperdonabile del M5S. Non imp… -