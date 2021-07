Tour de France 2021, Sonny Colbrelli: “Ci saranno altre opportunità per me, proverò a vincere la maglia verde” (Di domenica 4 luglio 2021) Oggi, domenica 4 luglio, l’australiano Ben O’Connor (AG2R) ha vinto in solitaria la nona tappa del Tour de France 2021. Una frazione di alta montagna con il secondo vero approccio dei corridori verso le Alpi che però ha visto il terzo posto dell’italiano Sonny Colbrelli, alfiere della Bahrain Victorious, non di certo uno scalatore. Così l’azzurro al sito ufficiale della sua squadra: “Ho provato ad andare in fuga per lo sprint intermedio. Sono felice di aver preso i punti lì. Poi ho sentito bene le gambe e ho continuato a cercare di lottare per la classifica a squadre. Ci saranno ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Oggi, domenica 4 luglio, l’australiano Ben O’Connor (AG2R) ha vinto in solitaria la nona tappa delde. Una frazione di alta montagna con il secondo vero approccio dei corridori verso le Alpi che però ha visto il terzo posto dell’italiano, alfiere della Bahrain Victorious, non di certo uno scalatore. Così l’azzurro al sito ufficiale della sua squadra: “Ho provato ad andare in fuga per lo sprint intermedio. Sono felice di aver preso i punti lì. Poi ho sentito bene le gambe e ho continuato a cercare di lottare per la classifica a squadre. Ci...

