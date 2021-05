Juventus | presentata la nuova maglia per la prossima stagione

(Di martedì 18 maggio 2021) Tra i testimonial anche l’attacante portoghese Cristiano Ronaldo E’ stataquesta mattina laprimaufficiale dellaper la2021/2022. Per la prima volta, dopo ben nove anni, sarà scucito lo Scudetto, vinto quest’anno dall’Inter dei grandi ex Antonio Conte e Beppe Marotta. Lacasacca del club bianconero è stata realizzata dall’Adidas. Tra i testimonial anche l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo, il quale veniva dato in partenza, soprattutto dopo aver traslocato il suo parco auto la scorsa notte. Tornano le classiche strisce bianconere e ci sarà una patch sponsor accanto al logo Jeep: il logo 4XE che si riferisce allatecnologia ibrida Plug In di Jeep. Il logo della ...

