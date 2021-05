Esclusiva | Donnarumma-Milan | il rinnovo è sempre più lontano Anche con la Champions…

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quella di domenica a Bergamo sarà molto probabilmente l’ultima partita di Gigiocon la maglia del. La presenza numero 251, poi la fine di un rapporto bellissimo e che ora non ha più un futuro. Le sorprese sonoall’ordine del giorno, ma in questo caso non dovrebbero essercene, siamo ormai ai titoli di coda. E difficilmente l’eventuale qualificazione in Champions, uno scenario all’improvviso complicato per ilche ha bucato in modo clamoroso la sfida contro il Cagliari, modificherebbe gli scenari. La scorsa settimana c’è stato l’ultimo contatto, indiretto, con margini di manovra vicini allo zero. Ilha già bloccato Maignan del Lille, andrà avanti su questa strada e chiuderà l’operazione. Ripetiamo: Champions e non Champions. Tutto questo a conferma che non era davvero ...