LIVE Ginnastica artistica | Finale Scudetto in DIRETTA | D’Amato e Villa si esaltano | Iorio rientra alla grande

17.58 WOOW! 14.000 di Angela Andreoli (5.4 il D Score, 3 decimi di bonus)! Siamo di fronte a una fuoriclasse, ci divertiremo nei prossimi anni. 17.57 Edalli vince la sfida alla sbarra con 13.900, Matteo Levantesi secondo (13.900, ma quattro decimi in meno di esecuzione). La Pro Patria Bustese vince la sfida. 17.55 Partenza con due giri in accosciata, stoppatissimo doppio teso in prima diagonale. Tsukahara magistrale in seconda. Salto teso di controllo in terza. Chiusura con un altissimo doppio raccolto, saltello indietro. 17.53 Giannini con 13.250 finisce dietro a Edalli. 17.51 Alicia De Pirro esce di pedana sulla prima diagonale. Il resto dell'esercizio è discreto, basterà per battere il 10.700 di Saronni, ma Andreoli dovrebbe essere di un'altra dimensione. 17.49 Ludovico Edalli parte ...

