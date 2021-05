Coronavirus | la mappa dei contagi in Italia in tempo reale

(Di domenica 16 maggio 2021), ladeiindivisa Regione per Regione. Lombardia quella con più. ROMA –, ladeiindivisa Regione per Regione. Andiamo a vedere nel dettaglio lo sviluppo del Covid-19 nel nostro Paese., ladeiindivisa Regione per Regione Andiamo a conoscere ladeiindivisa Regione per Regione. Regioni Casi ...

- - > Leggi Anche, la situazione dei contagi in Italia: lae i grafici interattivi Ricoveri e terapie intensive - Sono 1.779 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il ...Qui laaggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report Vaccini anti Covid sul ... Il Corriere ha creato una newsletter sul. È gratis: ci si iscrive qui .Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le ultime news. Il bollettino: 5.753 casi su 202.573 tamponi, 93 i decessi. LIVE ...Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 5.753 nuovi casi di coronavirus a fronte di 202.573 tamponi effettuati (sabato i contati erano stati 6.659 con 294.686 test). Il tasso di positività si ...