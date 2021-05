UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 maggio 2021

(Di sabato 15 maggio 2021)1171 di Unadi17 e18: Liberto ha paura che i dipinti di Maite possano creare qualche scandalo all’inaugurazione della galleria, ma intende egualmente proseguire col suo accordo con la pittrice. Intanto Camino arriva a casa di Maite con una valigia: intende partire insieme a lei! Leggi anche: Una: CINTA scopre che JULIO è suo fratello! Rosina e Liberto concedono a Casilda il permesso per andare in vacanza. Maite, vista la decisione dimostrata da Camino nel voler partire con lei, alla fine acconsente a rimanere ad Acacias, ma a patto che la loro storia sia solamente amicale. A quel punto, Camino insiste che lei e Maite facciano l’amore almeno un’ultima ...

Rubén de Eguía è un attore molto amato dagli appassionati della soap: dopo aver lasciato il suo Diego Alday nella serie, il personaggio che interpretava, ha proseguito la sua carriera, che era comunque iniziata qualche anno prima del suo successo nel mondo della soap. Dopo la soap Una vita, a cosa si è dedicato Ruben De Eguia, l'interprete di Diego Alday? Scopriamo qualcosa sulla sua vita e sulla sua carriera.