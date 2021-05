Playoff Serie A: conferme per Milano, Venezia e Brindisi in gara 2 (Di sabato 15 maggio 2021) La gara 2 dei Playoff Serie A conferma il fattore campo con Milano, Brindisi, Venezia e Virtus Bologna che hanno la meglio su Trento, Sassari, Trieste e Treviso guadagnandosi la possibilità nel prossimo match di accedere alle semifinali. Playoff Serie A-gara 2: cosa è successo? Milano batte nuovamente Treviso non solo grazie ai soliti noti(Shields, Leday e Rodriguez), ma anche da Moreschini(15 punti) e da Biliga che conquista sei rimbalzi. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Olimpia fa il vuoto chiudendo l’intervallo sul 49-35. Il divario aumento nella ripresa culminato con il vantaggio di +20 alla fine del terzo quarto, che consente agli uomini di Messina di rilassarsi un po’ nel finale favorendo il leggero ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) La2 deiA conferma il fattore campo cone Virtus Bologna che hanno la meglio su Trento, Sassari, Trieste e Treviso guadagnandosi la possibilità nel prossimo match di accedere alle semifinali.A-2: cosa è successo?batte nuovamente Treviso non solo grazie ai soliti noti(Shields, Leday e Rodriguez), ma anche da Moreschini(15 punti) e da Biliga che conquista sei rimbalzi. Dopo un primo tempo equilibrato, l’Olimpia fa il vuoto chiudendo l’intervallo sul 49-35. Il divario aumento nella ripresa culminato con il vantaggio di +20 alla fine del terzo quarto, che consente agli uomini di Messina di rilassarsi un po’ nel finale favorendo il leggero ...

