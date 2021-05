Juventus-Inter, l’ultimo derby d’Italia per cinque (Di sabato 15 maggio 2021) Questo pomeriggio Juventus-Inter, gara cruciale per i bianconeri: per almeno tre calciatori può essere l’ultimo derby d’Italia Poteva essere decisiva, sarà decisiva anche se in maniera diversa da quanto immaginato. Al momento della stesura dei calendari Juventus-Inter alla penultima di campionato era stata indicata come la possibilità sfida scudetto. Così non sarà, perché l’Inter ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 15 maggio 2021) Questo pomeriggio, gara cruciale per i bianconeri: per almeno tre calciatori può esserePoteva essere decisiva, sarà decisiva anche se in maniera diversa da quanto immaginato. Al momento della stesura dei calendarialla penultima di campionato era stata indicata come la possibilità sfida scudetto. Così non sarà, perché l’ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - FBiasin : Opinione (come sempre non richiesta) sulla questione 'passerella per i giocatori dell'#Inter, prima di #JuveInter'.… - cohe1010 : RT @LGramellini: Secondo la stampa la #Juventus per una questione di stile dovrebbe concedere la passerella all'#Inter. Quello stile che co… - FecciaBz : RT @fborello1: #Juventus #Inter dovrebbero rispettare un minuto di silenzio domani in onore di Mirko. Ritwittate se siete d'accordo. @ilsom… -