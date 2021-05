Amici, finale numero 20: per Maria de Filippi un'edizione da incorniciare (Di sabato 15 maggio 2021) IT) e più di 118 milioni di interazioni sui social. Numeri alti anche per la striscia quotidiana del daytime (media del 20% di share con 2 milioni e 300 mila spettatori) e quella del sabato ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) IT) e più di 118 milioni di interazioni sui social. Numeri alti anche per la striscia quotidiana del daytime (media del 20% di share con 2 milioni e 300 mila spettatori) e quella del sabato ...

Advertising

AmiciUfficiale : In esclusiva sull'APP di wittyTV le prove generali della FINALE, cliccate subito QUI e DOMANI ore 21.20 tutti sinto… - IlContiAndrea : #Amici20, la finale: chi sono i finalisti in gara e come funziona la votazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere… - WittyTV : Sabato 15 Maggio vi aspetta la FINALE di #Amici20 in DIRETTA su Canale 5 in prima serata! Chi sarà il vincitore? ??… - mFantasy : RT @IlContiAndrea: #Amici20, la finale: chi sono i finalisti in gara e come funziona la votazione. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Con… - lostjnpieces : stasera merdaventus - Inter poi pizza fatta in casa per cena e infine la finale di amici -