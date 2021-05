Triestina, il "premio partita" dopo la storica vittoria col Siena: visita alla Pinacoteca tra arte e cultura (Di venerdì 14 maggio 2021) Prima dell'allenamento pomeridiano la visita alla Pinacoteca. Lo aveva annunciato al termine della gara vittoriosa, uno a zero con il Siena del “mundial” Alberto Gilardino, domenica scorsa il Presidente dello Sporting Club Trestina, Leonardo Bambini. Il gol capolavoro di capitan Gramaccia al 37' del primo tempo difeso con le unghie e con i denti fino alla fine della contesa (in dieci dopo espulsione) ha consentito alla formazione di Città di Castello, di consolidare il terzo posto in classifica nel girone E della serie D e di scrivere un pezzo di storia memorabile per la società bianconera da dieci anni presente in quel campionato, presa a riferimento come modello di gestione oculata e con i piedi per terra. Per ora niente cena, festa in discoteca o viaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Prima dell'allenamento pomeridiano la. Lo aveva annunciato al termine della gara vittoriosa, uno a zero con ildel “mundial” Alberto Gilardino, domenica scorsa il Presidente dello Sporting Club Trestina, Leonardo Bambini. Il gol capolavoro di capitan Gramaccia al 37' del primo tempo difeso con le unghie e con i denti finofine della contesa (in dieciespulsione) ha consentitoformazione di Città di Castello, di consolidare il terzo posto in classifica nel girone E della serie D e di scrivere un pezzo di storia memorabile per la società bianconera da dieci anni presente in quel campionato, presa a riferimento come modello di gestione oculata e con i piedi per terra. Per ora niente cena, festa in discoteca o viaggio ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TRIESTINA - Come 'premio partita' una visita alla pinacoteca di Città di Castello - susydigennaro : RT @napolimagazine: TRIESTINA - Come 'premio partita' una visita alla pinacoteca di Città di Castello - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TRIESTINA - Come 'premio partita' una visita alla pinacoteca di Città di Castello - napolimagazine : TRIESTINA - Come 'premio partita' una visita alla pinacoteca di Città di Castello - apetrazzuolo : TRIESTINA - Come 'premio partita' una visita alla pinacoteca di Città di Castello -