Coronavirus, il bollettino del 14 maggio 2021: 7.567 nuovi casi, 182 i decessi. La situazione in Italia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 8.085 di ieri. In risalita il numero di decessi, 185 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 7.567 (ieri 8.085) Tamponi (diagnostici e di controllo): 298.186 (ieri 287.026 ) Tasso di positività: 2,5% Attualmente positivi: 339.606 (ieri346.008) Ricoverati: 13.050, - 558 (ieri 13.608) Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.860, 99 nuovi ingressi Totale casi positivi dall’inizio della pandemia: 4.146.722 (ieri 4.139.160) ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 idi positività alemersi in, contro i 8.085 di ieri. In risalita il numero di, 185 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 7.567 (ieri 8.085) Tamponi (diagnostici e di controllo): 298.186 (ieri 287.026 ) Tasso di positività: 2,5% Attualmente positivi: 339.606 (ieri346.008) Ricoverati: 13.050, - 558 (ieri 13.608) Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.860, 99ingressi Totalepositivi dall’inizio della pandemia: 4.146.722 (ieri 4.139.160) ...

