Prenotazioni vaccino Covid per 40enni: ecco da quando si può prenotare, dove e con quale siero (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccini anche ai 40enni? Dal prossimo 17 maggio è possibile e a confermarlo è stato il commissario per l’emergenza, il Generale Francesco Figliuolo. Le Regioni/Province Autonome avranno così modo di organizzarsi e di dare il via libera alle Prenotazioni anche per gli over 40, senza però “dimenticare” i soggetti fragili e le classi d’età over 60. La lettera inviata da Figliuolo, infatti, ribadisce “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”. Leggi anche: Nuovo decreto Draghi 24 maggio 2021, cosa cambia per centri commerciali, matrimoni e riaperture: tutte le novità Prenotazione vaccino Covid per 40enni nel Lazio: ecco come fare E se da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Vaccini anche ai? Dal prossimo 17 maggio è possibile e a confermarlo è stato il commissario per l’emergenza, il Generale Francesco Figliuolo. Le Regioni/Province Autonome avranno così modo di organizzarsi e di dare il via libera alleanche per gli over 40, senza però “dimenticare” i soggetti fragili e le classi d’età over 60. La lettera inviata da Figliuolo, infatti, ribadisce “l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”. Leggi anche: Nuovo decreto Draghi 24 maggio 2021, cosa cambia per centri commerciali, matrimoni e riaperture: tutte le novità Prenotazionepernel Lazio:come fare E se da ...

