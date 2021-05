Ex naufraga dell’Isola è incinta: la reazione del padre e della famiglia è imperdibile! – VIDEO (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 14, Virginia Mihajlovic, è incinta del suo primo figlio ed ha voluto comunicare in modo originale e particolarmente emozionante la lieta notizia. La giovane figlia di Sinisa Mihajlovic con un VIDEO ha svelato ai suoi follower qual è stata la reazione dell’intera famiglia, a partire dal padre. Ex naufraga dell’Isola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’exdei Famosi 14, Virginia Mihajlovic, èdel suo primo figlio ed ha voluto comunicare in modo originale e particolarmente emozionante la lieta notizia. La giovane figlia di Sinisa Mihajlovic con unha svelato ai suoi follower qual è stata ladell’intera, a partire dal. Ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

