PIERO ANGELA NOMINATO DAL PRESIDENTE MATTARELLA CAVALIERE DI GRAN CROCE

Il PRESIDENTE della Repubblica, Sergio MATTARELLA, ha ricevuto oggi al Quirinale PIERO ANGELA, al quale ha conferito l'onorificenza di CAVALIERE di GRAN CROCE dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. PIERO ANGELA, il padre della divulgazione in televisione e il volto di SuperQuark su Rai1, è CAVALIERE della Repubblica. Un riconoscimento, quello del PRESIDENTE MATTARELLA, che corona una straordinaria carriera.

RobertoBurioni : Complimenti a Piero Angela, che ha fatto appassionare alla scienza diverse generazioni di italiani (me compreso). - chetempochefa : 'Sono contento che Mattarella abbia pensato a me, mi sento parte del servizio pubblico e perciò sento vicino anche… - SkyTG24 : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale #PieroAngela al quale ha conferit… - GabTascioni : Come avrei voluto leggere la notizia di Piero Angela ieri: - ADM_assdemxmi : RT @Deputatipd: Il Presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Ital… -