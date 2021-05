Voto Gran Bretagna, la prima sfida premia Boris Johnson (Di sabato 8 maggio 2021) LONDRA – Boris Johnson esulta per i primi risultati del Voto di ieri in Gran Bretagna, con la trionfale vittoria Tory nelle suppletive dello storico collegio laburista inglese di Hartlepool (unico seggio nazionale in palio alla Camera dei Comuni), ma anche per l’avanzata complessiva in Inghilterra del suo partito dopo lo spoglio di 20 consigli locali su 143. Sono dati “molto incoraggianti” per noi, ha commentato il premier: “le nostre priorità di governo, sul rilancio del dopo pandemia, sono le priorità della gente”. Caos invece nel Labour, dove si parla di disfatta e la sinistra interna rimette in discussione la leadership di Keir Starmer. Il suo Partito Conservatore ha infatti strappato dopo 57 anni il collegio di Hartlepool (nell’ex ‘muro rosso’ del nord Inghilterra) al Labour, che ha appena ... Leggi su lopinionista (Di sabato 8 maggio 2021) LONDRA –esulta per i primi risultati deldi ieri in, con la trionfale vittoria Tory nelle suppletive dello storico collegio laburista inglese di Hartlepool (unico seggio nazionale in palio alla Camera dei Comuni), ma anche per l’avanzata complessiva in Inghilterra del suo partito dopo lo spoglio di 20 consigli locali su 143. Sono dati “molto incoraggianti” per noi, ha commentato il premier: “le nostre priorità di governo, sul rilancio del dopo pandemia, sono le priorità della gente”. Caos invece nel Labour, dove si parla di disfatta e la sinistra interna rimette in discussione la leadership di Keir Starmer. Il suo Partito Conservatore ha infatti strappato dopo 57 anni il collegio di Hartlepool (nell’ex ‘muro rosso’ del nord Inghilterra) al Labour, che ha appena ...

Regno Unito, Johnson avanza nelle elezioni locali. Starmer: "Mi assumo responsabilità esito voto" Rai News Voto Gran Bretagna, la prima sfida premia Boris Johnson LONDRA - Boris Johnson esulta per i primi risultati del voto di ieri in Gran Bretagna, con la trionfale vittoria Tory nelle suppletive dello storico ...

Voto Gb: Labour salva da disastro Galles e grandi città (ANSA) – LONDRA, 08 MAG – Solo il Galles e le grandi città sembrano salvarsi dalla disfatta subita dal Labour di Keir Starmer nella vasta tornata elettorale locale di giovedì in Gran Bretagna, segnata ...

