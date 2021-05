Il paradiso delle signore anticipazioni: ROCCO e MARIA fidanzati, ma c’è una novità! (Di sabato 8 maggio 2021) Nella quinta stagione de Il paradiso delle signore (la terza in formato daily) è stato dedicato molto spazio alle vicissitudini d’amore di ROCCO (Giancarlo Commare), tanto che per molti mesi abbiamo visto il giovane Amato pieno di dubbi e incertezze sul suo destino sentimentale: meglio Irene Cipriani (Francesca Del Fa) o MARIA Puglisi (Chiara Russo) nel suo futuro? Leggi anche: IL paradiso delle signore 5, anticipazioni di lunedi 10 maggio 2021 Dopo alterne vicende e qualche bacio a Irene, il nostro ROCCO ha fatto luce nel suo cuore e, nella puntata del 7 maggio, abbiamo assistito al trionfo d’amore tra lui e MARIA! Eh sì, il magazziniere-ciclista del paradiso è riuscito finalmente ... Leggi su tvsoap (Di sabato 8 maggio 2021) Nella quinta stagione de Il(la terza in formato daily) è stato dedicato molto spazio alle vicissitudini d’amore di(Giancarlo Commare), tanto che per molti mesi abbiamo visto il giovane Amato pieno di dubbi e incertezze sul suo destino sentimentale: meglio Irene Cipriani (Francesca Del Fa) oPuglisi (Chiara Russo) nel suo futuro? Leggi anche: IL5,di lunedi 10 maggio 2021 Dopo alterne vicende e qualche bacio a Irene, il nostroha fatto luce nel suo cuore e, nella puntata del 7 maggio, abbiamo assistito al trionfo d’amore tra lui e! Eh sì, il magazziniere-ciclista delè riuscito finalmente ...

redazionetvsoap : Dunque, che trionfo d'amore sia! #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: Il Paradiso delle Signore è stato rinnovato per una sesta stagione. A confermarlo è Alessandro Tersigni che nella soap… - ReignOfTheSerie : Il Paradiso delle Signore è stato rinnovato per una sesta stagione. A confermarlo è Alessandro Tersigni che nella s… - Menadimarco : Chi cerca un angolo di paradiso solo per sé, troverà delle piccole isole e calette intorno all’ isola di #Korcula… - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 Vittorio vuole tornare con Marta? -