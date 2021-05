Coronavirus Sicilia | il bollettino del 7 maggio 2021 | 603 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono 603 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore (ieri erano 1.202). 25.740i tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 6. Il rapporto tra contagiati e tamponi scende al 2,3% (ieri era al 4,6%). Scendono i ricoveri in ospedale (-42) e in terapia intensiva (-7) ma ci sono altri 11 decessi. I guariti in un solo giorno sono 1.140.Questa la suddivisione dei contagi nelle provinciene. Sono 121 iregistrati a, 207 a Catania (ieri erano stati 467), 52 a Messina, 56 a Siracusa, 18 a Trapani, 54 a Ragusa, 35 a Caltanissetta, 44 ad ...

Gli attualmente positivi per ilin Italia scendono sotto quota 400 mila: sono ... Zona arancione: Campania, Val d'Aosta eLa Campania potrebbe essere l'unica Regione a fare un ......, Sardegna e Val d'Aosta. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. Indice di contagio Rt sale a 0,89 Sale anche questa settimana l'indice di contagio delin ...Sono stati 603 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore ... decessi Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 10.554 nuovi casi di coronavirus a fronte di 328.612 tamponi ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus in Sicilia, a oggi, 7 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il v ...