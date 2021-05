La rubrica di Ermatto De Maria-Buonasera Signorina

Leggi su quellochetuttivoglionosapere

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ridere. Ci siamo mai soffermati su cosa significhi ridere? Davvero c’è qualcuno che pensa che ridere, sia da stupidi? Beato chi ride, perché chi ha la forza di ridere riesce a non avere problemi, o forse ne ha troppi, e ride per nasconderli., parlami un po’ di te. Ho sempre pensato che per parlare di Giulia ci voglia tatto, tantissimo tatto, tanto da pensare di non scriverlo proprio qualcosa su di lei. Ma perchè ridi sempre? Quante volte te lo sei sentito dire? Tu che proprio non volevi ridere per paura che qualcuno notasse quell’imperfezione che aveva il tuo sorriso, eppure ridevi, nonostante tutto, nonostante c’era chi si permetteva di giudicare non sapendo cosa si provasse a sentirsi dire certe cose. Per fortuna c’era la danza, la tua amata danza, oserei dire per te come una sorella maggiore, una spalla sui cui contare quando ...