(Di sabato 1 maggio 2021) Ladiventerà il primo Paese a restituire i prestigiosidelsaccheggiati dai soldati britannicifine dell'Ottocento. Non tutti, sia chiaro, ma almeno una parte 'sostanziale' ...

TodayEuropa : #Attualità #Network La Germania restituisce i bronzi del Benin alla Nigeria: 'schiaffo morale' al Regno Unito… - Primula23244790 : @RomanMiddleEast @HornbeamJoe E sì a noi ci rubano tutto e noi andiamo a restituire! Dov è L uomo Vitruviano ? Quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania restituisce

EuropaToday

La mossa della'Ci assumiamo la nostra responsabilità storica e morale di fare luce e lavorare sul passato storico della- ha detto Gruetters ai giornalisti dopo l'accordo al ......indicazioni macroeconomiche segnalino un irrobustimento delle aspettative di crescita in, ... che tradizionalmentealla UE ogni anno percentuali significative di finanziamenti ...I prestigiosi e preziosi manufatti furono saccheggiati dalle truppe britanniche alla fine dell'Ottocento e rivenduti in giro per il mondo. Rappresentano uno dei simboli più discussi del colonialismo i ...La Germania restituirà alla Nigeria manufatti artistici rubati durante il periodo coloniale. La storia di questi manufatti risale all’Ottocento quanto le truppe britanniche saccheggiarono numerosi bro ...