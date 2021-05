F1, Sergio Perez: “Non ero molto soddisfatto del bilanciamento della vettura, ma siamo in una buona posizione per la gara” (Di sabato 1 maggio 2021) Sergio Perez ha concluso in quarta posizione le qualifiche di Portimao, valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula Uno. Il messicano della Red Bull non ha brillato particolarmente sul giro secco, facendo comunque il suo ed inserendosi in seconda fila subito alle spalle del compagno di squadra olandese Max Verstappen. “È stato davvero molto insidioso là fuori. Una pista davvero molto difficile per riscaldare le gomme. Io non ero molto soddisfatto per il bilanciamento della vettura e ho faticato molto con questo set-up. È un peccato non essere riusciti a qualificarci un po’ meglio, ma domani siamo in una buona posizione ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)ha concluso in quartale qualifiche di Portimao, valevoli per il Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula Uno. Il messicanoRed Bull non ha brillato particolarmente sul giro secco, facendo comunque il suo ed inserendosi in seconda fila subito alle spalle del compagno di squadra olandese Max Verstappen. “È stato davveroinsidioso là fuori. Una pista davverodifficile per riscaldare le gomme. Io non eroper ile ho faticatocon questo set-up. È un peccato non essere riusciti a qualificarci un po’ meglio, ma domaniin una...

TuNuevoAmigui : RT @robarobayroba: @Jafetnosky ??????Don Sergio Perez?????? #TeamCheco #PortugueseGP - Jafetnosky : RT @robarobayroba: @Jafetnosky ??????Don Sergio Perez?????? #TeamCheco #PortugueseGP - g0ld_3xe : RT @robarobayroba: @Jafetnosky ??????Don Sergio Perez?????? #TeamCheco #PortugueseGP - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Quarta posizione in griglia per Sergio #Perez in #PortugueseGP. Il messicano vuole però trovare il modo per ribal… - eauvece : RT @robarobayroba: @Jafetnosky ??????Don Sergio Perez?????? #TeamCheco #PortugueseGP -