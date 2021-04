Samsung | morto il proprietario | tassa di successione altissima

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildilo scorso ottobre, i figli verseranno unadiè un’azienda multinazionale sudcoreana fondata il 1º marzo 1938 da Lee Byung-chul a Taegu. Comprende filiali in 58 paesi. Nel corso del tempo, il gruppo si è diversificato in aree quali trasformazione dei prodotti alimentari, prodotti tessili, assicurazioni, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Lee,il 25 ottobre del 2020 dopo una lunga malattia all'età di 78 anni, aveva trasformatoGroup nella più grande conglomerata della Corea del Sud, di cui vale ora un quinto del Pil e ...La famiglia di Lee Kun - hee, l'ex presidente diElectronicsil 25 ottobre, ha annunciato che verserà in 5 anni oltre 12.000 miliardi di won, quasi 11 miliardi di dollari, al fisco sudcoreano di tassa di successione. Secondo l'Ocse, ...Il proprietario di Samsung è morto lo scorso ottobre, i figli verseranno una tassa di successione altissima Samsung, morto il capo: tassa di successione altissima (Fonte: Pixabay) Samsung è un’azienda ...La morte del patron ed ex presidente di Samsung Lee Kun-hee frutterà allo stato sud coreano introiti miliardari. Per poter acceder all’eredità lasciata dal loro congiunto, infatti, gli eredi dell’ex n ...