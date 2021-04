Magnussen | una famiglia al volante | padre e figlio insieme alla 24 Ore di Le Mans

(Di venerdì 23 aprile 2021) 'Ci siamo! Io e papà correremo nello stesso team a Lequest'anno in LMP2. Abbiamo provato a farlo per anni e ora il sogno si avvera'. Kevinha annunciato via social la realizzazione di ...

'Ci siamo! Io e papà correremo nello stesso team a Le Mans quest'anno in LMP2. Abbiamo provato a farlo per anni e ora il sogno si avvera'. Kevinha annunciato via social la realizzazione di un sogno, correre con papà Jan. Accadrà alla 24 Ore francese del prossimo agosto, quando i due piloti danesi condivideranno l'abitacolo della ...... Kevinè ufficialmente approdato nel panorama endurance disputando la 24 Ore di Daytona dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship conCadillac DPi - V. R di Chip Ganassi Racing. Con ...Kevin Magnussen è ufficialmente approdato nel panorama endurance disputando la 24 Ore di Daytona dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con una Cadillac DPi-V.R di Chip Ganassi Racing. Con il ...Una sarà affidata a Kevin Magnussen e al padre Jan, che di Le Mans alle spalle ne ha 22, quattro vinte in Classe GT con Corvette. I due saranno affiancati da Ander Fjiordbach e correranno in ...