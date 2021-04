Il periodo delle allergie, “ma la mascherina anti-Covid smorza i sintomi” (Di venerdì 23 aprile 2021) Siamo ormai entrati nel pieno della stagione delle allergie: lo sa bene chi in questo periodo inizia a convivere coi soliti problemi di tipo respiratorio e agli occhi. sintomi che ormai iniziano a manifestarsi già tra i mesi di dicembre e gennaio, secondo un calendario ben preciso: si inizia con cipresso e nocciolo a cavallo tra fine e inizio anno, per poi passare a tutto il gruppo delle betullacee (che vedono il proprio picco tra marzo e aprile) e delle graminacee (con picco iniziale tra aprile e giugno e un nuovo picco da seconda fioritura a settembre). Negli ultimi anni, poi, nella nostra provincia hanno iniziato a comparire anche altri pollini: dall’ulivo, puntualissimo ad aprile, fino all’ambrosia tipica dei mesi estivi come la parietaria. “I picchi vengono raggiunti quando il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Siamo ormai entrati nel pieno della stagione: lo sa bene chi in questoinizia a convivere coi soliti problemi di tipo respiratorio e agli occhi.che ormai iniziano a manifestarsi già tra i mesi di dicembre e gennaio, secondo un calendario ben preciso: si inizia con cipresso e nocciolo a cavallo tra fine e inizio anno, per poi passare a tutto il gruppobetullacee (che vedono il proprio picco tra marzo e aprile) egraminacee (con picco iniziale tra aprile e giugno e un nuovo picco da seconda fioritura a settembre). Negli ultimi anni, poi, nella nostra provincia hanno iniziato a comparire anche altri pollini: dall’ulivo, puntualissimo ad aprile, fino all’ambrosia tipica dei mesi estivi come la parietaria. “I picchi vengono raggiunti quando il ...

Advertising

messveneto : Licenziata al terzo mese di gravidanza, tornerà al lavoro: “Triste che i diritti delle donne non siano riconosciuti… - chetempochefa : 'Allora a questo punto traduciamo i cognomi delle persone con cui abbiamo sempre a che fare in questo periodo. Figl… - alexjayo68 : @Stronza @LaStampa @Giacinto_Bruno Stronza qui da noi codice delle obbligazioni dice che è legale licenziare una d… - Bald_Ari : RT @C_Carlotta_C: una delle cose che più mi rattrista di questo periodo e più mi terrorizza è pensare ai malati covid che non possono veder… - MattSDPell : @Capezzone @atlanticomag Lo sto leggendo da qualche settimana, infatti. Sono ben contento che ci sia una sua recens… -

Ultime Notizie dalla rete : periodo delle Regioni, correggere il dl riaperture ...4 punti più alta rispetto al periodo 2015 - 2019 e un pil 2026 che sarà maggiore di 3 punti ... Sul fronte della governance, è prevista in fase di attuazione 'la responsabilità diretta delle strutture ...

La farmacia dove tutto è di feltro Delle perfette copie degli originali, ma se avete mal di testa o vi dovesse servire per davvero un ... 'Per un certo periodo', ha aggiunto, 'insieme ai negozi di alimentari sono stati gli unici punti ...

Giornata Mondiale della Terra: come vivremo nel periodo post covid? ~ CrotoneOk.it CrotoneOK.it Regioni, correggere il dl riaperture Ed è stato prima di tutto il Recovery plan italiano, o Piano nazionale di rilancio e resilienza, che oggi sarà in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva prima di arrivare in parlamento, ...

Storie di Liberazione Tra letture e ricordi Ferrara celebra la giornata sul web Il programma fruibile dai social e Youtube Quarzi: calendario ricco nonostante il Covid LE CELEBRAZIONI «Pur considerato il periodo estremamente particolare, abbiamo scelto di celebrare il 25 aprile a ...

...4 punti più alta rispetto al2015 - 2019 e un pil 2026 che sarà maggiore di 3 punti ... Sul fronte della governance, è prevista in fase di attuazione 'la responsabilità direttastrutture ...perfette copie degli originali, ma se avete mal di testa o vi dovesse servire per davvero un ... 'Per un certo', ha aggiunto, 'insieme ai negozi di alimentari sono stati gli unici punti ...Ed è stato prima di tutto il Recovery plan italiano, o Piano nazionale di rilancio e resilienza, che oggi sarà in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva prima di arrivare in parlamento, ...Il programma fruibile dai social e Youtube Quarzi: calendario ricco nonostante il Covid LE CELEBRAZIONI «Pur considerato il periodo estremamente particolare, abbiamo scelto di celebrare il 25 aprile a ...