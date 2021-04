Premier League, Leicester-WBA 3-0: Foxes sul velluto, Rodgers si prende il terzo posto (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Leicester travolge il West Bromwich Albion per 3-0 e manda un segnale importante in zona Champions League.Le Foxes hanno avuto la meglio del quasi condannato WBA grazie alle reti messe a segno nel corso del primo tempo da Vardy, Evans e Iheanacho. Tre punti di fondamentale importanza per gli uomini guidati da Rodgers che si piazzano così al terzo posto in classifica a quota 59 punti, al momento sono quattro le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici Chelsea e West Ham.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8" Leggi su mediagol (Di giovedì 22 aprile 2021) Iltravolge il West Bromwich Albion per 3-0 e manda un segnale importante in zona Champions.Lehanno avuto la meglio del quasi condannato WBA grazie alle reti messe a segno nel corso del primo tempo da Vardy, Evans e Iheanacho. Tre punti di fondamentale importanza per gli uomini guidati dache si piazzano così alin classifica a quota 59 punti, al momento sono quattro le lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici Chelsea e West Ham.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="8"

