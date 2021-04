Covid, la proposta del sottosegretario Costa: “Tessera sanitaria come pass” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha proposto di utilizzare la Tessera sanitaria con le stesse modalità con cui il governo sta pensando di sviluppare il pass vaccinale. Il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Facebook)In attesa di capire quando e come potrà essere utilizzato il pass vaccinale di cui ha parlato recentemente il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa ha avanzato una proposta alternativa. In queste ore il governo sta continuando a lavorare per la definizione del nuovo decreto e per lo sviluppo del pass, tuttavia l’idea del sottosegretario per ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilalla Salute Andreaha proposto di utilizzare lacon le stesse modalità con cui il governo sta pensando di sviluppare ilvaccinale. Ildi Stato alla Salute Andrea(Facebook)In attesa di capire quando epotrà essere utilizzato ilvaccinale di cui ha parlato recentemente il Presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, ildi Stato alla Salute Andreaha avanzato unaalternativa. In queste ore il governo sta continuando a lavorare per la definizione del nuovo decreto e per lo sviluppo del, tuttavia l’idea delper ...

