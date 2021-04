Whatsapp Pink: arriva la versione rosa dell’app? (Di martedì 20 aprile 2021) Circola in queste ore una versione di “Whastapp Pink”. Stanno girando schermate e link che consentirebbero di installare una sorta di skin di colore rosa per l’app di messaggistica istantanea. Dunque non più il verde tradizionale con cui ci siamo ormai abituati ma rosa. Per chi ama quel colore, Whatsapp Pink potrebbe essere una versione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 aprile 2021) Circola in queste ore unadi “Whastapp”. Stanno girando schermate e link che consentirebbero di installare una sorta di skin di coloreper l’app di messaggistica istantanea. Dunque non più il verde tradizionale con cui ci siamo ormai abituati ma. Per chi ama quel colore,potrebbe essere unaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : WhatsApp Pink occhio alla (falsa) versione in rosa: ecco perché è bene non scaricarla - #WhatsApp #occhio #(falsa)… - lillydessi : Che cos'è WhatsApp Pink e perché è pericolosa - Libero Tecnologia - SicurezzaN : WhatsApp è in balia dell’ennesima truffa. Per scoprire di cosa di tratta e per tutelarti, leggi l’articolo!… - rosatoeu : WhatsApp Pink, occhio alla (falsa) versione in rosa: ecco perché è bene non scaricarla. - infoitscienza : Cos'è WhatsApp Pink e perché dovete starne alla larga -