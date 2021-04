Milan-Sassuolo | Pioli | “Nessuno ci regalerà niente”

(Di martedì 20 aprile 2021) Domani c'èha parlato in conferenza stampa della difficoltà dei match. Ecco le sue dichiarazioni.

Tutte le notizie sulla squadraSono arrabbiato perché è stato fatto un colpo di stato nel calcio ', così il ct del. Alla vigilia della sfida di campionato con il, De Zerbi ha poi aggiunto che si tratta di ' un ...Ha fatto bene quando è entrato, ci ha dato aggressività: è un giocatore molto intelligente, credo molto in lui. Seguo i consigli del mio club, che mi ha chiesto di focalizzarmi sul presente e sul nost ...«Sono molto toccato e arrabbiato di questa cosa a tal punto che ne abbiamo parlato con la squadra per una mezz'ora. È giusto fermarsi come ogni tanto accadeva a scuola.