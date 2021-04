Eurodeputati | non si ritardi il ddl Zan

Advertising

suckerfornickjs : RT @AlekosPrete: Bruxelles, decine di europarlamentari scrivono a Ostellari e Casellati: “Calendarizzate e votate il DDL Zan” L’appello di… - IndacoXD : RT @AlekosPrete: Bruxelles, decine di europarlamentari scrivono a Ostellari e Casellati: “Calendarizzate e votate il DDL Zan” L’appello di… - gmarcoc : RT @AlekosPrete: Bruxelles, decine di europarlamentari scrivono a Ostellari e Casellati: “Calendarizzate e votate il DDL Zan” L’appello di… - ilgraficomasche : RT @AlekosPrete: Bruxelles, decine di europarlamentari scrivono a Ostellari e Casellati: “Calendarizzate e votate il DDL Zan” L’appello di… - ilgraficomasche : Non si ritardi il #ddlZan l'appello di 56 eurodeputati. @Europarl_IT @DavidSassoli @LGBTIintergroup @EnricoLetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurodeputati non

La Gazzetta del Mezzogiorno

I duehanno sostenuto la lettera di iniziativa dell'Interguppo per i diritti Lgbti al Parlamento Europeo, di cui sono membri, al presidente della commissione Giustizia del Senato Andrea ...... che ha tra l'altro partecipato alla missione di una delegazione diitaliani. Una di ...poteva mancare l'ANPI, che sarà rappresentato da Filippo Giuffrida, membro del Comitato nazionale ...Bruxelles dovrà rivedere oltre 50 provvedimenti legislativi in soli 18 mesi. Oltre a definire nel dettaglio cosa è green e cosa no: dall’energia alla finanza, ...BRUXELLES - Un gruppo di eurodeputati di diversi schieramenti politici hanno inviato una lettera al presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, nella quale si dicono preoccupati per i ri ...