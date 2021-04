Decreto Sostegni bis: ecco la proroga termini bonus 2400 euro e nuovi aiuti (Di martedì 20 aprile 2021) Una notizia che sicuramente farà piacere a coloro che si apprestano a richiedere il bonus pari a 2.400 euro, previsto per alcune categorie di lavoratori, duramente penalizzati dall’accoppiata pandemia e restrizioni per lockdown degli ultimi mesi. Infatti, l’Inps ha recentemente reso noto che il termine per la presentazione delle nuove domande subisce una proroga di un mese, ossia fino al 31 maggio sarà possibile fare richiesta dell’aiuto economico citato. Anzi, la procedura sarà attiva sul sito istituzionale entro la settimana. Ma questo posticipo si inserisce in un agenda fittissima per il mondo delle istituzioni: in questi giorni, si sono tenute le audizioni alla Camera sul Def e, inoltre, è argomento ‘caldo’ il nuovo scostamento di bilancio pari a circa 40 miliardi. Il Decreto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 aprile 2021) Una notizia che sicuramente farà piacere a coloro che si apprestano a richiedere ilpari a 2.400, previsto per alcune categorie di lavoratori, duramente penalizzati dall’accoppiata pandemia e restrizioni per lockdown degli ultimi mesi. Infatti, l’Inps ha recentemente reso noto che il termine per la presentazione delle nuove domande subisce unadi un mese, ossia fino al 31 maggio sarà possibile fare richiesta dell’aiuto economico citato. Anzi, la procedura sarà attiva sul sito istituzionale entro la settimana. Ma questo posticipo si inserisce in un agenda fittissima per il mondo delle istituzioni: in questi giorni, si sono tenute le audizioni alla Camera sul Def e, inoltre, è argomento ‘caldo’ il nuovo scostamento di bilancio pari a circa 40 miliardi. Il...

