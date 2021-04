Cappa: Italia Viva con Calenda, non saremo a tavolo centrosinistra (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – Non partecipiamo al tavolo del centrosinistra perche’ sosteniamo Calenda e cio’ che lui dice”. Cosi’ all’agenzia Dire il segretario romano di Italia Viva, Marco Cappa. “Non siamo aprioristicamente contro le primarie ma sarebbero di difficile realizzazione e poi il fatto che il Pd abbia deciso altrove le date e le modalita’ non ci sembra il miglior modo di coinvolgere”, ha aggiunto Cappa. Leggi su romadailynews (Di martedì 20 aprile 2021) Roma – Non partecipiamo aldelperche’ sosteniamoe cio’ che lui dice”. Cosi’ all’agenzia Dire il segretario romano di, Marco. “Non siamo aprioristicamente contro le primarie ma sarebbero di difficile realizzazione e poi il fatto che il Pd abbia deciso altrove le date e le modalita’ non ci sembra il miglior modo di coinvolgere”, ha aggiunto

