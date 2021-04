Banche italiane, Fitch: oneri per svalutazione dei crediti rimarranno alti nel 2021 (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – La stragrande maggioranza delle moratorie sui prestiti nei principali Paesi dell’UE è scaduta. I prestiti in moratoria costituivano infatti solo il 3,5% dei prestiti a famiglie e società non finanziarie alla fine del 2020, quasi la metà rispetto a tre mesi prima e ben al di sotto del picco del 9% raggiunto durante l’anno. Questa situazione presenta però due notevoli eccezioni, l’Italia e il Portogallo, secondo un report di Fitch Ratings. In questi due Paesi rimane significativo il ricorso alle moratorie per le Banche e queste sono state estese a giugno in Italia e fino a settembre 2021 in Portogallo, con discussioni aperte per ulteriori proroghe. Guardano all’intera Europa, alla fine del 2020 la quota dei prestiti in moratoria classificata come stage 2 (ovvero i prestiti in bonis, ma con un maggiore rischio di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – La stragrande maggioranza delle moratorie sui prestiti nei principali Paesi dell’UE è scaduta. I prestiti in moratoria costituivano infatti solo il 3,5% dei prestiti a famiglie e società non finanziarie alla fine del 2020, quasi la metà rispetto a tre mesi prima e ben al di sotto del picco del 9% raggiunto durante l’anno. Questa situazione presenta però due notevoli eccezioni, l’Italia e il Portogallo, secondo un report diRatings. In questi due Paesi rimane significativo il ricorso alle moratorie per lee queste sono state estese a giugno in Italia e fino a settembrein Portogallo, con discussioni aperte per ulteriori proroghe. Guardano all’intera Europa, alla fine del 2020 la quota dei prestiti in moratoria classificata come stage 2 (ovvero i prestiti in bonis, ma con un maggiore rischio di ...

Advertising

Stefan0514 : in periodo di Covid , sono aumentati i soldi in cassa alle banche italiane , circa il 20% . Quindi prepariamoci , r… - lucabalestrier3 : @Bremb9_8 @nicolagiordano @Torrenapoli1 Questo va fatto non la SuperLega, ma secondo te i club che possono fare deb… - UfficioStampaBI : #20aprile #Bankitalia #BankLendingSurvey #leggiqui i principali risultati per le banche italiane nell’Indagine sul… - MagdiMillo : Sono bastati 2 giorni di notai e banche italiane per farmi rimpiangere quelli francesi - paoloro12 : che guarda caso controlla le banche centrali, che guarda caso è azionista di riferimento sia della Unipol sia dell’… -